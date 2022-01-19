"Не интересуюсь петербургской повесткой": Пригожин заявил о непричастности к критике Беглова

Близкий к Кремлю предприниматель Евгений Пригожин отозвался на публикации в СМИ, в которых говорится о якобы его причастности к "травле" Смольного и градоначальника Петербурга Александра Беглова. Мнение бизнесмена приводит пресс-служба руководимой им компании "Конкорд".

По словам Пригожина, городская политика ему неинтересна. Более того, руководитель медиацентра "Патриот", коим бизнесмен является и в который входит ряд петербургских СМИ, заявил, что к большинству масс-медиа он якобы не имеет никакого отношения.

"Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололёд, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно. <...> Подчёркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города. Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения, — высказался Пригожин.

Некоторое время назад СМИ начали писать о том, что предприниматель якобы имеет отношение к съёмкам последнего клипа "Ленинграда", в котором Сергей Шнуров высказывает своё отношение к двум злободневным городским проблемам — снегу и мусору. Одним из первых теорию о том, что этот заказ может исходить от Пригожина, высказал соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев. В треде в Twitter он напомнил об обострившихся отношениях между Смольным и структурами Пригожина и о том, что Шнуров уже сотрудничал с последним. The Insider* рассказывал, как лидер группы "Ленинград" написал музыку к нескольким фильмам, снятым аффилированными с бизнесменом компаниями.

В ответ Пригожин обратился к тем городским СМИ, которые "относятся к нему с доверием".

"Хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город. Для того, чтобы закончить все эти медийные споры и передряги я объявляю конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых петербургских исполнителей. Призовой фонд конкурса — 10 млн рублей. Пишите позитивные песни", — заключил Пригожин.

Напомним, представители органов власти из Петербурга уже не первый день ругают Шнурова за его одиозный, по их мнению, клип. О том, как это происходит, — читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов