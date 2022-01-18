Флешмоб власти против Шнурова

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Два дня депутаты всех уровней, чиновники Смольного и лояльные им деятели культуры критикуют Сергея Шнурова за последний клип "Ленинграда", посвященный уборке Петербурга. Спикеры ругают исполнителя за мат, использование мелодии из "Города над вольной Невой" и отсылку к блокаде. Шнуров "формирует у людей негативное восприятие" Петербурга, считают отдельные критики.

Почти 1,5 млн человек посмотрели клип "Пока так" на YouTube-канале "Ленинграда" за три дня после его премьеры. "В Петербурге биеннале - инсталляция помоев", - поет в нем Сергей Шнуров. На исполнителе оранжевая жилетка, как у дворника, а за спиной - переполненные контейнеры, ставшие символом мусорной реформы, которая стартовала в Петербурге в январе.

В песне есть прямая отсылка к губернатору города. "А бегловская лопата - где и что она гребет?" - намек на предвыборную кампанию 2019 года. Тогда тоже была снежная зима и Александр Беглов раздавал подчиненным названные в свою честь лопаты, мотивируя чиновников к личному участию в борьбе с сугробами.

В том же 2019 году группа "Ленинград" дала серию прощальных концертов и практически перестала о себе напоминать. Лидер коллектива Сергей Шнуров ушел покорять новые рубежи. Он стал сопредседателем Партии Роста, продюсером нового проекта "Зоя" и генеральным продюсером издания RTVI. "Я уже напелся", - говорил музыкант в интервью "Ленте" летом 2021 года.

И вдруг "Ленинград", уже не раз прекращавший выступления и возвращавшийся на сцену, записывает злободневный клип на тему уборки Петербурга от мусора и снега. Не все поверили в то, что Шнурова так сильно задело состояние городских улиц. В новом остросоциальном хите коллектива заподозрили политический заказ. Одним из первых теорию о том, что этот заказ может исходить от прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина озвучил соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев. Он напомнил в Twitter об обострившихся отношениях между Смольным и структурами Пригожина и о том, что Шнуров уже сотрудничал с последним. Признанный СМИ-иноагентом The Insider* рассказывал, как лидер группы "Ленинград" написал музыку к нескольким фильмам, снятым аффилированными с бизнесменом компаниями. Вечером в понедельник, 17 января, когда клип уже успели отругать чиновники и деятели культуры, за Шнурова заступился политтехнолог Максим Шугалей, которого принято связывать с Пригожиным. Он сделал пост в соцсетях в ответ на высказывания вице-губернатора Валерия Пикалева и директора "Эрмитажа" Михаил Пиотровского.

Пиотровский высказался о новом клипе "Ленинграда" одним из первых из известных петербуржцев. Он заявил, что на Петербург и "его выходцев ведется широкая атака".

Коллегу поддержали другие представители сферы культуры. Гендиректор Государственной академической капеллы Ольга Хомова сказала, что творцы не должны позволять себе публично использовать ненормативную лексику. А худрук Александринского театра Валерий Фокин заподозрил, что Шнуров оказался "в плену каких-то мотивов".

Сын директора "Эрмитажа", самый медийный вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, некогда находившийся со Шнуровым в приятельских отношениях, никаких заявлений не делал.

Зато высказался сын другого известного петербуржца. Депутат Госдумы и лидер регионального отделения "Единой России" Сергей Боярский, признав наличие проблем с вывозом отходов, возмутился тем, что в одной песне Шнуров использовал матерные слова и соло на трубе на мелодию "Города над вольной Невой".

"Смешивать гимн города с нецензурной бранью, на мой взгляд, непозволительно. Ощущение схоже с переполненными помойками. Не хочется наблюдать ни одно, ни второе, если честно", - заявил Боярский.

На следующий день ругать Шнурова продолжили другие депутаты. Пресс-служба Законодательного собрания распространила комментарий члена фракции "Новые люди" Дмитрия Панова. Координатору "Деловой России" и бизнес-послу в Монако тоже не понравилась нецензурная лексика рядом с "Городом над вольной Невой". Панов, в отличие от многих других высказавшихся, не стал рассуждать о том, что в Петербурге действительно существуют проблемы с вывозом отходов, зато призвал подумать о лишении Шнура "возможности называть себя петербуржцем".

"А вообще, самое правильное, на мой взгляд, это обратиться к глубинной совести настоящих ленинградцев, с просьбой осудить не только упомянутую песню, но и любое глумление над творчеством послевоенного времени, созданного без преувеличения на крови и слезах выживших советских граждан", - отметил Панов.

Но призывы к ленинградцам оказались излишними. Гнев уже кипел, правда, в основном в рядах представителей власти. Председатель комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов записал видеообращение под эпиграфом "Кто обзывается - тот так и называется".

"Лабутены" и "Кабриолет" - было очень смешно, классно. "В Питере - пить" - это философская история, тоже о городе, о любви. И тут непонятно, как вдруг нелюбовь к власти обернулась нелюбовью к городу, как Сергей Владимирович, небесталанный человек, вдруг загнал себя в прямом смысле на помойку", - рассуждает Беликов.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Тетердинко прямо во время заседания парламента сделал пост "ВКонтакте", в котором клеймил Шнура за "низкопробные выражения".

"Не знаю, в какой подворотне "творил" музыкант, но его отборный мат - это и есть те помои, в которые он вляпался сам", - написал Тетердинко.

Почему-то немногие обвинители обратили внимание на то, что "Ленинград" пел не только о мусоре, но и о снеге, который тоже убирают не так быстро и тщательно, как этого хотелось бы налогоплательщикам. Бдительные депутаты Госдумы Николай Цед и Михаил Романов обратили внимание на строчку, в которых говорится о снеге и льде, но лишь для того, чтобы заступиться за блокадников. Слова "Шел за хлебом. Расстояние - как в блокаду, боже мой. Черт с ним с благосостоянием, ноги б не сломать зимой" единороссы сочли оскорбительными.

"Возникает ощущение, что Шнуров своим текстом нивелировал все их [блокадников] заслуги", - сказал Романов.

"Нельзя совмещать несовместимое, в язвительную песню впутать святые, символичные, памятные вещи. А тем более абсолютно неуместно было упоминать в тексте блокаду Ленинграда, особенно цинично это звучит в преддверии памятных дат прорыва и снятия блокады", - добавил Цед.

Он также упрекнул Шнурова в том, что тот принялся снимать клип, не пообщавшись сперва с компетентными чиновниками.

"Артист не обратился к должностным лицам, не узнал причины, повлекшие временный сбой, не спросил, какие меры принимаются. Вместо этого здесь только пиар, которым он унижает и оскорбляет свой родной город, формирует у людей негативное восприятие Санкт-Петербурга", - подчеркнул Цед.

Не остались в стороне и муниципалы. Член "Единой России" и глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев, упрекая Шнурова в матерных выражениях, о проблеме с мусором и снегом заявил в прошедшем времени. По его словам, администрации районов приложили все силы для ее решения.

"И лично я вижу, как многое делается для порядка в нашем городе", - добавил муниципал.

Шнурова публично критиковали два дня рабочей недели, но этим может не закончиться. В среду на первое в году заседание собирается Законодательное собрание города. И, хотя вопросы об уборке города в проект повестки не вошли, наверняка, кому-то из народных избранников захочется высказаться о том, как надо выражаться, петь и снимать клипы.

*The Insider - внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Сергей Еремеев