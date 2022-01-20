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Материалы дела о новом эпизоде пыток в ярославской колонии передали суду

фото ЗакС политика Материалы дела о новом эпизоде пыток в ярославской колонии передали суду

 В суд направили материалы уголовного разбирательства о новом эпизоде пыток в печально известной ИК-1 Ярославля, информирует "Общественный вердикт"*.

Новые видеозаписи с пытками заключённых в колонии разместили в интернете в феврале 2021 года.

Эпизод, послуживший поводом для очередного уголовного дела, произошёл в августе 2016 года: тогда сотрудники колонии сильно избили заключённого Абубакара Цагалаева дубинками. Видеозапись, опубликованная правозащитниками, содержит лишь 4 минуты пыток: в течение этого времени измождённый мужчина несколько раз теряет сознание от боли. Работники колонии намеренно провоцировали Цагалаева на конфликт, бросив на пол принадлежащий ему Коран и разбросав его вещи.

Уголовное дело в отношении фсиновцев возбудили 23 февраля 2021 года. Фигурантами разбирательства стали Владимир Баланов, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Алексей Вихарёв, Игорь Камиронов, Иван Коковин, Александр Семёнов, Руслан Цветков и Максим Яблоков. Трое мужчин находятся под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

Напомним, ярославская ИК-1 стала известна после того, как "Новая газета" и правозащитники опубликовали видео с жуткими издевательствами над заключёнными. Первая запись - с избиениями заключенного Евгения Макарова - появилась в 2018 году. Тогда СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трёх до четырёх лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игнат Михайлов были оправданы. Шестерых осуждённых суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

*Фонд "Общественный вердикт" внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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