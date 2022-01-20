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Почти сорок тысяч петербуржцев погрузились в прорубь на Крещение

фото ЗакС политика Почти сорок тысяч петербуржцев погрузились в прорубь на Крещение

Чиновники озвучили число петербуржцев, принявших самое активное участие в крещенских купаниях и окунувшихся в ледяную воду. По данным главы комитета по вопросам законности Ольги Аришиной, таковых насчитывается 39 835 человек. Это на с лишним 3 тысячи "купальщиков" больше, чем по итогам прошлогоднего православного Крещения.

"Благодаря слаженным действиям всех задействованных городских и федеральных служб и ответственном отношении горожан к проведению праздничных мероприятий, удалось не допустить нештатных ситуаций и серьезных происшествий", - отметила Аришина на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, безопасность обеспечивали спасатели и медики, дежурившие возле каждой из 21 оборудованной купели. Более того, представители МЧС в последние два дня следили за популярными водоемами, не приспособленными для крещенских купаний. В свою очередь, руководство РПЦ, как и год назад, призывало соотечественников не участвовать в мероприятии. 


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