За неделю жалоб на замусоренные дворы в Петербурге стало в полтора раза меньше

Компания "Невский экологический оператор", с 1 января отвечающая за вывоз мусора в Петербурге, объявила о заметном снижении числа жалоб на несвоевременный вывоз отходов. В последнее время в среднем в день поступает около 750 жалоб.

"В последнюю неделю число жалоб сократилось в полтора раза: к примеру, 16 января обращения поступили по 333 адресам. Ситуация постепенно выравнивается. В большей части районов города уборка ТКО ведется в текущем режиме", - сообщили ТАСС в компании.

На сегодняшний день к работе привлечены 450 грузовых машин, и компания продолжает закупать новую технику различных габаритов, поскольку дореволюционным дворам и кварталам новостроек подходят разные модели мусоровозов.

Примечательно, что на неделе Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, напротив, об огромном числе обращений от жителей Петербурга, причем речь шла не о постновогоднем "мусорном коллапсе", а о неделе с 10 по 16 января. Больше всего жалоб, согласно данным РЭО, приходило из северной и восточной частей города. Из 11 улиц-"чемпионов" по жалобам пять относятся к правобережной половине Невского района.