Самые замусоренные улицы Петербурга находятся на правом берегу Невы

Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал жалобы петербуржцев на плохую и несвоевременную уборку мусора во дворах или же на ее отсутствие, составив антирейтинг самых грязных улиц. Речь идет о сообщениях, полученных в течение всей предыдущей недели (с 10 по 16 января). В список, в котором не распределены места, попали одиннадцать географических наименований. Большинство из них относятся к Веселому Поселку и Уткиной Заводи, то есть к правобережной части Невского района.

"Самыми замусоренными улицами, как следует из жалоб людей, являются улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова в поселке Парголово, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект. По каждой из этих улиц поступило более ста сообщений", - передает пресс-служба РЭО слова своего гендиректора Дениса Буцаева.

Отмечается, что за минувшую неделю Петербург стал абсолютным чемпионом по числу жалоб: их насчитали 1 463, что составляет 95% от всех жалоб, полученных за отчетный период со всей страны. По оценке РЭО, новый партнер Смольного, ответственный за централизованный вывоз отходов ("Невский экологический оператор"), не принял во внимание реестр контейнерных площадок.

"То есть баки на контейнерных площадках не были проанализированы хотя бы даже визуально. Также в Петербурге сейчас не хватает специализированного оборудования для сбора и транспортировки отходов, в том числе мусоровозов", - уточнил замгендиректора РЭО Евгений Карелов.

Примечательно, что в последних официальных пресс-релизах от "Невского экологического оператора" говорится о том, что свыше 90% мусора вывозится из петербургских дворов вовремя.