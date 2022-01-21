ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:35

Дрегваль попросил нового главу "Водоканала" взять на особый контроль работу снегоплавильных пунктов

фото ЗакС политика Дрегваль попросил нового главу "Водоканала" взять на особый контроль работу снегоплавильных пунктов

Вице-губернатор Сергей Дрегваль провёл рабочую встречу с новым директором ГУП "Водоканал Петербурга" Сергеем Волковым.

В дискуссии Дрегваль попросил директора предприятия уделить особое внимание деятельности городских снегоплавильных пунктов, принявших нынешней зимой уже более 2,5 кубометров осадков.

В числе других задач "Водоканала" — модернизация ливневой канализации и фонтанов. 

"Предприятию удалось полностью рассчитаться по всем кредитным обязательствам и свести долговую нагрузку предприятия к нулю. Водоканал выполняет адресно-инвестиционную программу, вкладывает собственные средства в реализацию городских проектов", — высказался Дрегваль.

Сейчас в городе работают 11 снегоплавильных пунктов, которые иногда вынужденно приостанавливают свою работу для проведения технического обслуживания. Сейчас на стадии проектирования находятся ещё три установки, к строительству которых приступят лишь после создания необходимой инфраструктуры. Размещение одной такой точки обойдётся бюджету в один миллиард рублей. В Москве таких пунктов 56. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама