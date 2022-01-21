Суд в Москве признал законным включение Смирнова* и Верзилова** в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал включение в реестр СМИ-иностранных агентов "Медиазоны"*, её главного редактора Сергея Смирнова**, а также издателя Петра Верзилова***, законным, известил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

Издание, напомним, внесли в "чёрный список" Министерства юстиции за то, что оно получало доходы от Google-рекламы.

Обозначенные персоны и сама "Медиазона"* попали с реестр иноагентов в сентябре 2021 года.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***Пётр Верзилов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов