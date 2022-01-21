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Новости 16:31

"Фонтанка": Бывший директор "Водоканала" станет советником вице-губернатора

фото ЗакС политика "Фонтанка": Бывший директор "Водоканала" станет советником вице-губернатора

Александр Данилов, до последнего времени руководивший ГУП "Водоканал" и на неделе ушедший в отставку, получит назначение в Смольном. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники, в самом ближайшем будущем его официально должны назначить советником одного из вице-губернаторов. По всей видимости, речь идет о Сергее Дрегвале, курирующем деятельность комитета по энергетике и комитета по тарифам. Собеседники издания утверждают, что никаких документов о назначении пока не готово, но принципиальное решение у руководства города относительно дальнейшей судьбы Данилова уже имеется.

Александр Данилов проработал в "Водоканале" в общей сложности 36 лет, став начальником предприятия в 2019 году. Накануне эта должность перешла к Сергею Волкову.


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