Российское правительство перевели на удаленный режим работы

Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране и стремительного распространения штамма "омикрон" подписал поручение о переводе максимального числа сотрудников правительства на удаленный режим работы.

Вместе с тем глава кабинета министров распорядился о максимально возможном переводе всех совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в режим видеоконференции.

Оба поручения вступают в силу с 21 января.

Отметим, что, помимо неуклонного роста заболеваемости по всей стране, каждые сутки в обеих столицах фиксируются антирекорды по числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки.