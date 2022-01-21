Москва и Петербург обновили пандемийные рекорды: выявлено 15 987 и 5 922 случаев COVID-19

В России обновлён максимум по уровню распространения COVID-19: за сутки зафиксировано 49 513 новых случаев заражения. Это — рекордный показатель с начала пандемии, отчитался оперштаб. Накануне, 20 января, зарегистрировали 38 850 инфицированных.

Суточные рекорды побиты по всей стране: так, за последние 24 часа в Москве выявили 15 987 случаев коронавируса, что на 4 430 больше, чем днём ранее (11 557), и это тоже является максимумом за всю пандемию.

Аналогичная ситуация и в Петербурге, где COVID-19 подтвердился у 5 922 местных жителей.

Летальная статистика держится на одной отметки: за сутки ковид унёс жизнь 692 человек. Излечились при этом 24 719 заражённых.