КГИОП объяснил снос дореволюционного дома на Кондратьевском проспекте

Чиновники из КГИОП представили свое обоснование сноса дома № 30 по Кондратьевскому проспекту, который произвели незадолго до Нового года. Градозащитников уничтожение двухэтажного аварийного дома возмутило вдвойне: во-первых, он был построен до революции, а, во-вторых, находился на территории, где такие дома запрещено сносить.

Однако, как пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на профильный комитет, решение о сносе старинной заброшенной двухэтажки было принято еще до утверждения нынешнего зонирования территории, а именно осенью 2020 года. Об этом рассказала начальник управления сохранения исторической среды Екатерина Козырева.

Уничтоженный нынешней зимой кирпичный флигель построили на Выборгской стороне в 1913 году по проекту Леона Богуского.