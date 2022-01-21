ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:43

КГИОП объяснил снос дореволюционного дома на Кондратьевском проспекте

фото ЗакС политика КГИОП объяснил снос дореволюционного дома на Кондратьевском проспекте

Чиновники из КГИОП представили свое обоснование сноса дома № 30 по Кондратьевскому проспекту, который произвели незадолго до Нового года. Градозащитников уничтожение двухэтажного аварийного дома возмутило вдвойне: во-первых, он был построен до революции, а, во-вторых, находился на территории, где такие дома запрещено сносить.

Однако, как пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на профильный комитет, решение о сносе старинной заброшенной двухэтажки было принято еще до утверждения нынешнего зонирования территории, а именно осенью 2020 года. Об этом рассказала начальник управления сохранения исторической среды Екатерина Козырева.

Уничтоженный нынешней зимой кирпичный флигель построили на Выборгской стороне в 1913 году по проекту Леона Богуского.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама