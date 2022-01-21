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Новости 18:16

Замглавы Минтранса Токарева арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Замглавы Минтранса Токарева арестовали на два месяца

Суд в Москве отправил в СИЗО до 18 марта заместителя министра транспорта Владимира Токарева, задержанного по делу о мошенничестве в середине недели, передает РИА "Новости".

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", - постановила судья.

Заседание сделали закрытыми, объяснив это недопущением "возможности распространения сведений о здоровье Токарева". Поскольку чиновника обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и по предварительному сговору, ему грозит до 10 лет колонии. По данным источников агентства, замминистра помог подконтрольной ему компании "Главстройинвест" заключить выгодный контракт, что привело к ущербу более чем на полмиллиарда рублей.

Ранее источники ТАСС сообщали, что вменяемые Токареву незаконные деяния не были связаны с его профессиональной деятельностью и что он собирался в ближайшее время уволиться.


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