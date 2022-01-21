Милонов считает, что криптовалютой должны пользоваться только специалисты

Инициатива Центробанка о запрете на оборот криптовалюты, сформулированная в вышедшем накануне докладе, нашла одобрение у петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова. Рассуждая о проблеме майнинга, он в первую очередь волнуется за людей, не обладающих достаточной финансовой грамотностью и потому серьезно рискующих.

"На сегодняшний день криптовалюта является внешне привлекательным средством инвестиции, но мы прекрасно понимаем, что риск потерять всё очень велик и, безусловно, любые средства платежей, каковым криптовалюта является, должны находиться в некоем суверенном поле страны. В сфере криптовалют у нас его нет", - представил он свою позицию изданию News.ru.

По мнению Милонова, правом совершать операции с криптовалютой имеет смысл наделять только специалистов и профессионалов.

Напомним, свое стремление Центробанк мотивировал опасениями из-за возможного обвала рубля и увеличения оттока капитала из России. В свою очередь, агентство Bloomberg в посвященном инициативе материале дало понять, что за ней может стоять ФСБ, которая таким образом хочет затруднить финансирование неугодных организаций.