Главу столичных другороссов Шалину арестовали на 15 суток

Суд в Москве назначил 15 суток спецприемника лидеру столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Ольге Шалиной, передает "ОВД-Инфо"*. Активистке вменили неповиновение полицейским, задержав после вызова в полицейский участок, где ей должны были отдать ключ от "бункера" лимоновцев.

Однопартийцы Шалиной в январе провели акцию в московском метрополитене, повесив на вагон поезда баннер с надписью "На Северный Казахстан!". После этого более десятка активистов радикальной партии задержали. Некоторым из них тоже достались административные аресты.

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