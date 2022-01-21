Сотрудник магазина напал на депутата МО "Лиговка-Ямская" Изотова из-за открытой двери

Вечером 21 января в Петербурге сотрудник продуктового магазина напал на муниципального депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп МО "Оккервиль" Кирилл Волков, который сейчас находится вместе с пострадавшим.

По словам Волкова, ссора между Изотовым и работником магазина возникла из-за открытой двери, которая мешала проходу. Он рассказал, что конфликт произошел около восьми часов вечера на Гончарной улице.

- [Изотов] увидел магазин, где открыта дверь. Дверь открыта нараспашку. Кирпичом была подперта — люди не могли пройти. Мамаши объезжали с колясками. Он убрал этот кирпич и закрыл дверь, чтобы люди могли пройти. Оттуда выскочил сразу сотрудник заведения. Начал кричать. Слово за слово, все это переросло в перепалку. Он [нападавший] взял деревянное ограждение и нанес несколько ударов Александру по руке, - рассказал Волков.

На место прибыли полицейские, которые доставили участников перепалки в 76-й отдел полиции. Изотов пишет заявление о нападении и второе заявление — об оскорблении. По словам Волкова, у пострадавшего депутата повреждена рука — он с трудом может ее поднять. После подачи заявление Изотов планирует отправиться в больницу, чтобы снять побои.

В декабре 2021 года напали на главу МО "№72" Павла Швеца. Водитель такси сломал ему нос, обозлившись на замечание о неправильной парковке. На обидчика возбудили уголовное дело.

Константин Леньков / фото: скриншот из Telegram-канала Кирилла Волкова