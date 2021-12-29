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Муниципал 9:31

На таксиста, разбившего нос главе МО №72 Швецу, завели уголовное дело

фото ЗакС политика На таксиста, разбившего нос главе МО №72 Швецу, завели уголовное дело

Таксист, сломавший нос руководителю петербургского муниципалитета МО "№72" Павлу Швецу, стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", информирует 78.ru.

Напомним, стычка между Швецом и водителем такси произошла в понедельник, 26 декабря.

Мужчину не устроило замечание мундепа о том, как припаркован его автомобиль, в связи с чем он решил доказать свою правоту кулаками: в итоге у Швеца диагностирован перелом костей носа.

Нападавшего – 30-летнего уроженца Узбекистана –  задержали и на сутки поместили в изолятор. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, его отстранили от работы в сервисе такси.


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