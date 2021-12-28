Избившего Павла Швеца таксиста отстранили от работы

Гражданина Узбекистана, который днём ранее, 27 декабря, напал на главу петербургского муниципалитета МО "№72" Павла Швеца, отстранили от работы в такси, информирует 78.ru.

Напомним, что стычка между Швецом и таксистом произошла около 13:00 возле дома № 20/4 по Софийской улице в понедельник, 26 декабря.

Водителю не понравилось замечание муниципала о том, как припаркован его автомобиль. Негодование он решил проявить "по-мужски" и ударил Швеца в лицо. Позднее врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей носа.

Провинившийся, в свою очередь, был задержан и помещён в изолятор. Полиция думает над возбуждением уголовного дела.