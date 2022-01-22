Политолог Орешкин о "донбасском" предложении коммунистов: Для КПРФ это безошибочный ход

Инициатива фракции КПРФ в Госдуме о необходимости российского признания самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины нашла понимание и объяснение у независимого политолога Дмитрия Орешкина: "безошибочный ход". В его понимании, партия Геннадия Зюганова ни при каком раскладе ничего не потеряет от своего призыва и даже может выиграть от его последствий - как и руководство страны. По выражению политолога, коммунисты решили задачу, которую можно обозначить как "прокукарекать - а там хоть не рассветай".

"Я не думаю, что КПРФ это сделала по своей инициативе, Геннадий Андреевич - человек умный, он это согласовал. Для Кремля это тоже удобно, потому что инициатива есть, и если Кремль решит, что она не ко времени, то большинством единороссов в Думе эту инициативу погасят и слава богу. Если же Кремль решит, что это как раз удобно (что возможно), тогда голосами "жириновцев", коммунистической партии и, возможно, части "Единой России" это будет проведено, и тогда Путин имеет очень неплохой вариант из того коридора, куда он залез, выйти пятясь, но с победным выражением на лице", - развил свою мысль эксперт в интервью RTVI.

Орешкин имеет в виду то, что российское руководство, в последнее время вступающее в острую полемику с западными чиновниками из-за судьбы Украины, сможет своим признанием сепаратистских ДНР и ЛНР внешне подкрепить свои резкие заявления хоть каким-то действием. К сожалению для Орешкина, этот формальный шаг способен при неблагоприятном развитии переговоров с Западом создать удобный предлог для военной агрессии, но всегда остается вариант обойтись и без нее.

"Потому что признать эти две республики - это ведь не присоединить, это чисто виртуальная формула. Вы же помните, мы признали Южную Осетию и Абхазию, что от этого изменилось? Да в общем ничего, они как остались черными дырами, так и будут в ближайшем будущем", - рассудил гость эфира.

Отметим, что технически идея КПРФ выглядит как проект обращения к президенту, который фракция просит у спикера Госдумы Вячеслава Володина включить в повестку заседания.