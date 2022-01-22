Из-за записей с пытками в саратовской тюремной больнице возбудили уже 20 уголовных дел

Скандальные видеозаписи с пытками в саратовской туберкулезной больнице №1 при ФСИН (ОТБ-1), с которых в прошлом году началось обсуждение насилия в тюрьмах на государственном уровне, обернулось возбуждением двадцати уголовных дел. Это утверждается в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата-единоросса из Госдумы Владимира Васильева, скан которого выложил в своем Telegram-канале коллега Васильева Андрей Альшевских.

Часть дел возбудили непосредственно на основании видеоматериалов с издевательствами, остальные появились после прокурорских проверок, которые, в свою очередь, проводились после жалоб заключенных. Четырнадцать дел возбудили по статье о сексуальном насилии (ст. 132 УК), три дела - по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), два дела - по статье о дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ст. 321 УК) и одно - по статье о халатности (ст. 293 УК).

Напомним, что до широкой общественности шокирующие видеосвидетельства массово применяемых пыток дошли в октябре, когда их сделал общедоступными правозащитный проект Gulagu.net. В распоряжении проекта записи с видеорегистраторов надзирателей оказались после того, как благодаря счастливому стечению обстоятельств бывший заключенный Сергей Савельев, отвечавший в саратовской колонии за технику, смог вывезти винчестер с архивом из России. В дальнейшем сообщалось о втором и третьем архивах, которыми стал обладать Gulagu.net.

Накануне Генпрокуратура объявила о предстоящих системных проверках пенитенциарных учреждений своими представителями. СИЗО и колонии проверят по всей России на предмет соблюдения прав заключенных, во исполнение президентского поручения.