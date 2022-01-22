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Новости 13:28

Беглова многократно упомянули на снежных завалах в Адмиралтейском районе

фото ЗакС политика Беглова многократно упомянули на снежных завалах в Адмиралтейском районе

Накануне вечером в Адмиралтейском районе Петербурга множественные сугробы изменили свой привычный вид. Как сообщает и показывает Telegram-канал "С красной строки", порядка десяти снежных гор обрели сделанные баллончиком с краской яркие надписи. В них разными способами обыгрывается фамилия губернатора Александра Беглова, с которым часто связывают недостаточно усердную уборку города от снега и льда. В кадр попали надписи следующего содержания: "Гора Беглова", "Мы просто снег под ногами Беглова", "Снега Беглова", "Скала Беглова", "Сугроб Беглова", "Беглов My Love". Известно, что таким образом выразили свое отношение к уборке улиц представители левых движений.

Напомним, что массовые жалобы на плохо очищенные от снега и льда дворы и улицы Петербурга не прекращаются, поскольку не прекращаются снегопады и гололедица. В этой связи наиболее заметным событием последней недели стал клип группы "Ленинград", посвященный низкому качеству работы коммунальных служб. На произведение Сергея Шнурова болезненно отреагировали чиновники и депутаты разного уровня. Правда, в своих выступлениях вместо поднятой музыкантом проблемы они в основной своей массе переключились на его моральный облик.

фото: С красной строки / Telegram


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