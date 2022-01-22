С начала недели число петербуржцев, лечащихся от коронавируса амбулаторно, выросло почти на две трети

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 22 января, за сутки чуть выросло число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии — 487 вместо 479 накануне. В реанимационных отделениях лежат 588 пациентов (накануне - 590), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 338 человек (вместо 345 накануне).

Инфекционный коечный фонд по-прежнему составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 786 пациента (накануне было 5 643).

На карантине находятся 3 599 граждан (накануне их было 3 684), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 37 336 петербуржцев. Наибольший интерес представляет собой такой показатель, как число граждан, борющихся с инфекцией в амбулаторных условиях. В понедельник 17 января таковых насчитывалось 25 656, накануне (21 января) показатель вырос до 36 789, а в новейшем отчете от 22 января в этой графе значится цифра 41 957.

Тем временем, неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 792 771 дозу.

Отметим, что всю неделю в Петербурге обновляется антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, причем рост ото дня ко дню идет на десятки процентов. Чиновники уже призывают граждан лишний раз не садиться в общественный транспорт, поскольку динамика заболеваемости в ближайшее время будет только ухудшаться.