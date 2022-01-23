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Новости 12:34

"Самый красивый город, который много лет насилуют странными губернаторами": Варламов приехал в заснеженный Петербург

фото ЗакС политика "Самый красивый город, который много лет насилуют странными губернаторами": Варламов приехал в заснеженный Петербург

Блогер-урбанист Илья Варламов приехал в Петербург, попросив подписчиков в Instagram рассказать о наиболее проблемных районах города, которые ему следует проинспектировать.

"Как вы знаете, это самый красивый город, который много лет насилуют очень странными губернаторами. У меня даже есть теория, что Путин решил заморозить свой родной город в 90-х, когда он отсюда уехал, поэтому присылает сюда ни на что не способных руководителей. И это удается! В плане городской среды город действительно больше напоминает декорации к сериалу "Улицы разбитых фонарей". Но я Петербург все равно люблю! Несмотря ни на что! Я прощаю ему муравейники на окраинах, сосульки, которые могут тебя убить в любую минуту, бардак с парковкой, нечищенные тротуары, горы мусора, словно ты в Неаполе, и многое другое", - делится впечатлениями Варламов.

В ответ подписчики блогера пишут, что наиболее плохо дела, по их мнению, обстоят на Петроградской стороне, набережной Фонтанки, в Калининском районе.

Напомним, о проблемах заснеженности и замусоренности города стали слагать песни: из творческой "комы" вышел Сергей Шнуров, посвятивший критике губернатора Александра Беглова несколько музыкальных опусов. Последнее стихотворение он опубликовал сегодня, заявив, что своё дело он сделал, подняв общественный резонанс открытой критикой властей, в связи с чем самоустраняется.


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