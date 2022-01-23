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Новости 11:47

"Я слежу за вами, Саша": Шнуров объявил своё дело по ускорению уборки Петербурга завершённым

фото ЗакС политика "Я слежу за вами, Саша": Шнуров объявил своё дело по ускорению уборки Петербурга завершённым

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров известил, что поскольку написанные им сатирические песни с критикой петербургских властей возымели эффект, он считает свою миссию исполненной, и, как Бэтмен, временно отстраняется от дел.

Финальное стихотворение, адресованное городскому главе Александру Беглову, опубликовано в Instagram Шнурова:

"Поорал немножко матом,

Стали убирать говнище.

Это результат? Конечно.

Репутация не вечна,

А говнище - это плохо.

Всем спасибо, все довольны.

Славься, Питер, город вольный!

Европейская столица!

Бэтмен должен удалиться.

Мы здесь власть и мы основа.

Здесь зарыта гордость наша!

Я слежу за вами, Саша".

Ранее сегодня, 23 января, губернатор Северной столицы вновь высказался о проблеме уборки города от снега, сообщив, что темпы очистки не столь высоки, так как система реформируется. Суть реформ он, впрочем, не обозначил.

Две ключевые проблемы зимы — засилье снега и мусора — стали предметом двух новых песен группировки "Ленинград". Беглов в ответ на выпад в свой адрес заявил, что "матерные частушки" он не воспринимает как конструктивную критику.

22 января Сергей Шнуров посвятил губернатору и стилю его публичного поведения ещё одно стихотворение: в ней лидер "Ленинграда" даёт понять, что "выдающийся оратор" Беглов имеет привычку спорить не по существу проблемы.


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