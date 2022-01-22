"Выдающийся оратор петербургский губернатор": Шнуров посвятил Беглову ироническое стихотворение

Музыкант Сергей Шнуров продолжил заочную перепалку с представителями петербургской власти, начало которой положил его злободневный музыкальный клип "Пока так", посвященный проблемам уборки города нынешней зимой. На этот раз фронтмен "Ленинграда" выбрал в качестве формата для своего публичного высказывания жанр стихотворения, а в качестве "мишени" - губернатора Александра Беглова. Шоумен оттолкнулся от недавней реплики Беглова, в которой тот заявил о невозможности себя напугать и напомнил об отце-фронтовике. В свою очередь, Шнуров в новом произведении указывает на то, что чиновник "ртом безусым" уходит от темы.

Выдаёт, как на духу.

"Я не трус, восьмой ребёнок!

Бабушка брала Берлин!

В лапу я не брал с пелёнок,

Все в семье герои, блин!

На вопросы ваши эти,

Прямо, кажется, ответил."

Выдающийся оратор

Петербургский губернатор Сергей Шнуров

Напомним, что после клипа "Пока так" на певца обрушилась критика со стороны депутатов и чиновников, которые в основном использовали моральные упреки и не спорили со Шнуровым собственно о качестве уборки снега и мусора. Следующим шагом музыканта стала полная сарказма песня "Покаянная", в которой фигурирует Беглов. Видеоклип на "Покаянную" почти сразу возглавил тренды YouTube.