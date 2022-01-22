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Новости 14:54

"Выдающийся оратор петербургский губернатор": Шнуров посвятил Беглову ироническое стихотворение

фото ЗакС политика "Выдающийся оратор петербургский губернатор": Шнуров посвятил Беглову ироническое стихотворение

Музыкант Сергей Шнуров продолжил заочную перепалку с представителями петербургской власти, начало которой положил его злободневный музыкальный клип "Пока так", посвященный проблемам уборки города нынешней зимой. На этот раз фронтмен "Ленинграда" выбрал в качестве формата для своего публичного высказывания жанр стихотворения, а в качестве "мишени" - губернатора Александра Беглова. Шоумен оттолкнулся от недавней реплики Беглова, в которой тот заявил о невозможности себя напугать и напомнил об отце-фронтовике. В свою очередь, Шнуров в новом произведении указывает на то, что чиновник "ртом безусым" уходит от темы.

Выдаёт, как на духу.
"Я не трус, восьмой ребёнок!
Бабушка брала Берлин!
В лапу я не брал с пелёнок,
Все в семье герои, блин!
На вопросы ваши эти,
Прямо, кажется, ответил."
Выдающийся оратор
Петербургский губернатор

Напомним, что после клипа "Пока так" на певца обрушилась критика со стороны депутатов и чиновников, которые в основном использовали моральные упреки и не спорили со Шнуровым собственно о качестве уборки снега и мусора. Следующим шагом музыканта стала полная сарказма песня "Покаянная", в которой фигурирует Беглов. Видеоклип на "Покаянную" почти сразу возглавил тренды YouTube.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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