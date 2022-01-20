"Покаянный" клип Шнурова возглавил тренды в YouTube

Последний клип группировки "Ленинград" на песню "Покаянная" утром 20 января посмотрели уже свыше 727 тысяч человек. Композиция возглавила раздел "Тренды" русскоязычного сегмента YouTube.

Под клипом оставлено более 3,6 тысяч комментариев. В основном пользователи сходятся во мнении, что песня получилась лучше, чем предыдущая "Пока так". В первом клипе, появившемся на минувших выходных, Сергей Шнуров издевательски поёт о ключевых зимних проблемах Северной столицы — мусоре и снеге.

"Покаянная" в свою очередь стала ответом на претензии чиновников к первому клипу. ЗАКС.Ру рассказывал, как власти Петербурга набросились на Шнурова с резкой критикой.

"Быстрый ответ медленной власти... Вместо того, чтобы принять критику, привести город в надлежащий порядок, слуги народа решили поучать нравственности", — гласит топовый комментарий к последней песне.

В последнем клипе Шнуров — опять же издевательски — повинился перед градоначальником Александром Бегловым, взяв ответственность за все городские проблемы на себя.