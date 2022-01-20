ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:48

"Покаянный" клип Шнурова возглавил тренды в YouTube

фото ЗакС политика "Покаянный" клип Шнурова возглавил тренды в YouTube

Последний клип группировки "Ленинград" на песню "Покаянная" утром 20 января посмотрели уже свыше 727 тысяч человек. Композиция возглавила раздел "Тренды" русскоязычного сегмента YouTube.

Под клипом оставлено более 3,6 тысяч комментариев. В основном пользователи сходятся во мнении, что песня получилась лучше, чем предыдущая "Пока так". В первом клипе, появившемся на минувших выходных, Сергей Шнуров издевательски поёт о ключевых зимних проблемах Северной столицы — мусоре и снеге.

"Покаянная" в свою очередь стала ответом на претензии чиновников к первому клипу. ЗАКС.Ру рассказывал, как власти Петербурга набросились на Шнурова с резкой критикой.

"Быстрый ответ медленной власти... Вместо того, чтобы принять критику, привести город в надлежащий порядок, слуги народа решили поучать нравственности", — гласит топовый комментарий к последней песне.

В последнем клипе Шнуров — опять же издевательски — повинился перед градоначальником Александром Бегловым, взяв ответственность за все городские проблемы на себя.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама