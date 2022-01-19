"Поцелую вас в безусый рот": Шнуров спел "Покаянную" песню в ответ на критику

Группа "Ленинград" вечером 19 января выпустила клип на песню "Покаянная", в которой лидер коллектива Сергей Шнуров издевательски извиняется перед всеми, кто его ругал за предыдущий клип "Пока так".

Новая композиция была записана после нескольких дней критики в адрес Шнура со стороны политиков и деятелей культуры. В частности, высказались вице-губернатор Валерия Пикалева, спикер ЗакСа Александр Бельский, депутаты Госдумы и Заксобрания.

Песня начинается со слов:

"По заказу написал я песню,

Гадко все события исказив,

Власть имущих я подставил местных,

Инсценировав горящий эксклюзив".

Шнуров признается, что это он сам виноват в проблемах с уборкой города и намекает на высказывание депутата ЗакСа Дмитрия Панова, который предлагал лишить лидера "Ленинграда" "возможности называть себя петербуржцем":

"Не лишайте звания петербуржца,

Питер - самый чистый город в мире".

На протяжении всей песни Шнуров признается Беглову в любви, а в конце обещает его поцеловать:

"Чтобы муха больше не жужжала,

Сочиню о вас прекрасных од.

А на праздник города, пожалуй,

Поцелую вас в безусый рот".

Напомним, в клипе "Пока так" группа "Ленинград" высмеяла городские власти за плохую уборку города от снега и мусорный коллапс, который возник в Петербурге после нового года, когда стартовала мусорная реформа. После этого чиновники, деятели культуры и депутаты всех уровней на протяжении трех дней критиковали Шнурова, упрекая его в том, что он оскорбил свой город и ветеранов-блокадников. Критическое творчество исполнителя в прессе и соцсетях объясняли возможным политическим заказом. В частности, напоминали о его прежних контактах с фирмами, близкими бизнесмену Евгению Пригожину.

Фото: Youtube/Ленинград