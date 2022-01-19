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Новости 19:32

"Поцелую вас в безусый рот": Шнуров спел "Покаянную" песню в ответ на критику

фото ЗакС политика "Поцелую вас в безусый рот": Шнуров спел "Покаянную" песню в ответ на критику

Группа "Ленинград" вечером 19 января выпустила клип на песню "Покаянная", в которой лидер коллектива Сергей Шнуров издевательски извиняется перед всеми, кто его ругал за предыдущий клип "Пока так".

Новая композиция была записана после нескольких дней критики в адрес Шнура со стороны политиков и деятелей культуры. В частности, высказались вице-губернатор Валерия Пикалева, спикер ЗакСа Александр Бельский, депутаты Госдумы и Заксобрания. 

Песня начинается со слов:

"По заказу написал я песню,

Гадко все события исказив,

Власть имущих я подставил местных,

Инсценировав горящий эксклюзив".

Шнуров признается, что это он сам виноват в проблемах с уборкой города и намекает на высказывание депутата ЗакСа Дмитрия Панова, который предлагал лишить лидера "Ленинграда" "возможности называть себя петербуржцем":

"Не лишайте звания петербуржца,
Питер - самый чистый город в мире". 

На протяжении всей песни Шнуров признается Беглову в любви, а в конце обещает его поцеловать:

"Чтобы муха больше не жужжала,

Сочиню о вас прекрасных од. 

А на праздник города, пожалуй,

Поцелую вас в безусый рот". 

Напомним, в клипе "Пока так" группа "Ленинград" высмеяла городские власти за плохую уборку города от снега и мусорный коллапс, который возник в Петербурге после нового года, когда стартовала мусорная реформа. После этого чиновники, деятели культуры и депутаты всех уровней на протяжении трех дней критиковали Шнурова, упрекая его в том, что он оскорбил свой город и ветеранов-блокадников. Критическое творчество исполнителя в прессе и соцсетях объясняли возможным политическим заказом. В частности, напоминали о его прежних контактах с фирмами, близкими бизнесмену Евгению Пригожину. 

Фото: Youtube/Ленинград


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Беглов Александр Дмитриевич 

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