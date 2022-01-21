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Новости 10:05

"Я не трус и я не беру на лапу": Беглов заявил о проплаченной критике Смольного в СМИ

фото ЗакС политика "Я не трус и я не беру на лапу": Беглов заявил о проплаченной критике Смольного в СМИ

Петербургский градоначальник Александр Беглов впервые публично прокомментировал критические статьи и заметки в адрес Смольного, которые в январе стали часто появляться в ряде СМИ. Заявление городской глава сделал в ходе встречи с руководителями театров и концертных организаций, которая прошла 20 января.

Беглов уверен: в Северной столице идёт кампания по дискредитации властей. Инициаторы хотят запугать Смольный, однако губернатор готов дать отпор. Две реформы — мусорная и уборка снега — являются просчитанными и правильными, полагает губернатор, и со временем они "дадут результат".

Работа Смольного, продолжил Беглов, вызывает нарекания лишь у части "богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определённые вещи".

"Идёт полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, всё, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я "не беру на лапу". Это каждый из вас знает. И я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить, и я их доведу до конца. Меня напугать невозможно. Я восьмой ребёнок в семье, и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно. А ошибки будем исправлять", — цитирует манифест Беглова "Фонтанка".

В своей речи перед театралами вспомнил губернатор и про выборы в Законодательное собрание Петербурга. Заявил Беглов следующее: "Вы же видели, какие выборы непростые. Принимали участие полукриминальные структуры, которые финансировали это дело, чтобы иметь свою фракцию, своих депутатов. Что, надо было это отдать?"

В январе действия городской администрации и лично Беглова критикуют за неубранный от мусора и снега Петербург.

Отметим, что некоторые СМИ называют одним из заказчиков подобных нападок предпринимателя Евгения Пригожина, однако он опроверг данную информацию, пообещав судиться с теми, кто данные сведения распространяет.


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