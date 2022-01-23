ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:26

"Нужно определенное время": Беглов сообщил о реформировании системы уборки снега в Петербурге

фото ЗакС политика "Нужно определенное время": Беглов сообщил о реформировании системы уборки снега в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов продолжает рассказывать о реформах, которые начали происходить в городе после того, как он стал его главой. На сей раз губернатор заявил, что при нём претерпела существенные изменения система уборки снега.

"Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определенное время. Уборку города возьмем под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а "лоскутное одеяло" бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан", - приводит заявление Беглова ТАСС.

Губернатор напомнил, что нынешней зимой, которая выдалась снежной, в Петербурге убрали уже более 2,2 млн кубометров осадков.

"Мы максимально быстро стараемся реагировать на погодные вызовы, но ускорять уборку за счет сброса грязного снега в реки и каналы мы не будем", - обещает городской глава.

После того, как власти запретили использовать для уборки реагенты, в Петербурге заметно снизилось количество людей с аллергией и астмой, заключил Беглов.

Напомним, две ключевые проблемы зимы — засилье снега и мусора — стали предметом двух новых песен группировки "Ленинград". Беглов в ответ на выпад в свой адрес заявил, что "матерные частушки" он не воспринимает как конструктивную критику.

22 января Сергей Шнуров посвятил губернатору и стилю его публичного поведения очередную стихотворную миниатюру: в ней лидер "Ленинграда" дает понять, что "выдающийся оратор" Беглов имеет привычку спорить не по существу проблемы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама