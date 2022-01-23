"Нужно определенное время": Беглов сообщил о реформировании системы уборки снега в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов продолжает рассказывать о реформах, которые начали происходить в городе после того, как он стал его главой. На сей раз губернатор заявил, что при нём претерпела существенные изменения система уборки снега.

"Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определенное время. Уборку города возьмем под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а "лоскутное одеяло" бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан", - приводит заявление Беглова ТАСС.

Губернатор напомнил, что нынешней зимой, которая выдалась снежной, в Петербурге убрали уже более 2,2 млн кубометров осадков.

"Мы максимально быстро стараемся реагировать на погодные вызовы, но ускорять уборку за счет сброса грязного снега в реки и каналы мы не будем", - обещает городской глава.

После того, как власти запретили использовать для уборки реагенты, в Петербурге заметно снизилось количество людей с аллергией и астмой, заключил Беглов.

Напомним, две ключевые проблемы зимы — засилье снега и мусора — стали предметом двух новых песен группировки "Ленинград". Беглов в ответ на выпад в свой адрес заявил, что "матерные частушки" он не воспринимает как конструктивную критику.

22 января Сергей Шнуров посвятил губернатору и стилю его публичного поведения очередную стихотворную миниатюру: в ней лидер "Ленинграда" дает понять, что "выдающийся оратор" Беглов имеет привычку спорить не по существу проблемы.