"В Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром": Беглов оценил новые песни Шнурова

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об отношении к критике в свой адрес, которой в последние недели стало особенно много из-за неудовлетворительного качества уборки города от снега, льда и мусора. Он разделил выпады критиков на две группы: конструктивные и неконструктивные. К последним он отнес последние сатирические песни Сергея Шнурова, сфокусировавшись, впрочем, на их форме, а не содержании.

"В Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно всё-таки считаться с культурой нашего города. Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте", - поделился чиновник своими соображениями с телеканалом "78".

Пример убедительной и при этом устраивающей его критики - то есть такой, которую он, по его словам, "принимает с благодарностью", Беглов не привел. Вместо этого он похвалил своих коллег и подчиненных по Смольному, к которым у петербуржцев, все чаще попадающих в травмпункты, в январе становится все больше вопросов и жалоб. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что не каждый человек в его должности удостаивается упоминания в стихах и песнях.

Отметим, что 22 января Шнуров посвятил губернатору и стилю его публичного поведения очередную стихотворную миниатюру: в ней лидер "Ленинграда" дает понять, что "выдающийся оратор" Беглов имеет привычку спорить не по существу проблемы.