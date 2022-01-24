ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:41

Петербургские поликлиники будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 через отдельные входы

фото ЗакС политика Петербургские поликлиники будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 через отдельные входы

Начиная с понедельника, 24 января, в петербургских поликлиниках будут принимать пациентов с подозрением на ОРВИ и коронавирус через специально обустроенные входы, информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Отдельные приёмно-смотровые боксы для больных пациентов обустроили в 138 медучреждениях города. Список доступен на странице комздрава "ВКонтакте".

"Больные могут прийти на приём без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом", — отметили в надзорном ведомстве.

В комитете настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения поликлиник маломобильным пациентам, инвалидам, больным с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет, а также беременным и мамам с детьми до трёх лет.

На прошлой неделе из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса в Петербурге приостановили плановую диспансеризацию граждан.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама