Петербургские поликлиники будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 через отдельные входы

Начиная с понедельника, 24 января, в петербургских поликлиниках будут принимать пациентов с подозрением на ОРВИ и коронавирус через специально обустроенные входы, информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Отдельные приёмно-смотровые боксы для больных пациентов обустроили в 138 медучреждениях города. Список доступен на странице комздрава "ВКонтакте".

"Больные могут прийти на приём без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом", — отметили в надзорном ведомстве.

В комитете настоятельно рекомендовали воздержаться от посещения поликлиник маломобильным пациентам, инвалидам, больным с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет, а также беременным и мамам с детьми до трёх лет.

На прошлой неделе из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса в Петербурге приостановили плановую диспансеризацию граждан.