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Новости 14:14

Из-за распространения "омикрона" в Петербурге приостанавливается диспансеризация

фото ЗакС политика Из-за распространения "омикрона" в Петербурге приостанавливается диспансеризация

Ввиду стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса в Петербурге временно приостанавливается диспансеризация, а также оказание плановой медпомощи, следует из нового распоряжения главного городского санитарного врача Наталии Башкетовой.

Запрет на профмедосмотры вводится также для детей.

Исключения касаются только для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые связаны с риском для жизни и здоровья.

Санкции Башкетовой не распространяются на негосударственные учреждения, стоматологию, женские консультации и предрейсовые, послесменные и другие осмотры.

В Северной столице, уточним, уже второй день бьются ковидные рекорды: 21 января было зафиксировано 5 922 случая COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.


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