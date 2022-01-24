Смерть заключённого в калужской ИК-3 стала поводом для возбуждения уголовного дела

Следственный комитет РФ отчитался о возбуждении уголовного дела после гибели заключённого калужской исправительной колонии № 3, информирует пресс-служба регионального СК.

Статья, по которой заведено дело, в релизе не указывается.

"Для установления причины смерти осужденного проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваться свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — сообщает СК.

Днём ранее, ФСИН и прокуратура начали проверку из-за гибели осуждённого. Как полагают тюремщики, мужчина умер из-за "бытового конфликта" с другими зэками.

При этом версия проекта Gulagu.net разительно отличается: по информации правозащитников, 34-летнего Михаила Смирнова, страдающего от онкологии, убили умышленно, так как он был лидером среди других заключённых и противостоял пыткам. Сделали это "активисты", утверждает проект, якобы по указу начальника колонии Павла Рыженкова.