Вслед за фанатами "Зенита" о бойкоте матчей с допуском по Fan ID объявили и поклонники "Спартака"

Фанаты футбольного клуба "Спартак" намерены бойкотировать матчи, проход на которые будет осуществляться по Fan ID. Заявление опубликовано на сайте объединения болельщиков Fratria.

"Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков. Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона", - манифестируют фанаты.

Принятый Госдумой и подписанный Владимиром Путиным закон о паспортах болельщиков Fan ID ранее вызвал негодование петербургских болельщиков футбольного клуба "Зенит". Фанатский сектор команды заявил, что не станет оформлять эти карты. Они считают такие меры "непрозрачными, репрессивными и избыточными", и что Fan ID "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию".