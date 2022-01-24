Руководство МО "Гражданка" вышло из ДДО

Глава МО "Гражданка" Елена Беляева, а также глава местной администрации Ирина Ласкателева и ее заместитель Антон Басин 24 января заявили о выходе из "Движения демократического обновления" (ДДО). Такое решение было принято из-за нежелания состоять в одной организации с ее основателем, депутатом Заксобрания Петербурга Михаилом Амосовым, сообщила ЗАКС.Ру Беляева.

— Причин есть несколько, но основная - это отсутствие конструктивной работы и взаимодействия с муниципалитетом. На мой взгляд, ДДО ничем не занимается. Повестки не имеет. Когда мы избирались, мы представляли работу несколько иной, иное взаимодействие, потому что муниципалитет достаточно сложный. К сожалению, не сложилось, — рассказала Беляева.

По ее словам, площадка не оправдала себя как способ реализации для молодых и активных участников движения.

Беляева уточнила, что заявление о выходе было подано ещё в конце декабря 2021 года, но, поскольку она является одним из учредителей организации, процесс выхода займет некоторое время.

Сам Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что отнесся к решению муниципалов с сожалением, но отметил, что движение продолжает свою работу.

— Сожалею, что ещё можно сказать. Если не участвовать фактически в работе ДДО последние месяцы, то конечно никакой повестки не будет. Мы собираемся, обсуждаем городские дела. Так что работа продолжается, - ответил парламентарий.

ДДО появилось в 2018 году после выхода Амосова из партии "Яблоко". Участники движения видят своей целью продвижение в обществе либеральных взглядов, а среди главных ценностей выделяют свободу, демократию и патриотизм.

Константин Леньков