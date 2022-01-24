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Новости 15:35

Минздрав разрешил исследование вакцины для детей 6–11 лет

фото ЗакС политика Минздрав разрешил исследование вакцины для детей 6–11 лет

Новую разработку центра имени Гамалеи — вакцину против коронавируса, предназначенную для детей от 6 до 11 лет — Минздрав разрешил исследовать на людях, о чем пишет "Интерфакс".

Тестирование, которое будет традиционно состоять из трех фаз, должно завершиться до конца 2023 года. Участвовать в клинических испытаниях будут 2200 добровольцев. Займутся этим на базе трех столичных медучреждений: Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больницы имени Башляевой и Сеченовского медицинского университета.

Другой вариант детской вакцины "Спутник М", ориентированный на подростков в возрасте от 12 до 17 лет, накануне поступил в Петербург.


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