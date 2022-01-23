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На баланс фармбазы Петербурга поступило 2 880 доз вакцины для подростков "Спутник М"

фото ЗакС политика На баланс фармбазы Петербурга поступило 2 880 доз вакцины для подростков "Спутник М"

Утром 23 января на баланс фармацевтической базы Петербурга поступило 2 880 доз вакцины для подростков "Спутник М" ("ГамКовидВак М"), информирует комитет по здравоохранению.

В течение ближайших дней препарат доставят в районные поликлиники. Прививать детей будут в 83 пунктах вакцинации.

Напомним, что разработанную центром имени Гамалеи двухкомпонентную вакцину "Спутник М" Минздрав зарегистрировал в ноябре прошлого года. Для получения прививки подросткам в возрасте от 12 до 15 лет потребуется согласие родителей. Исследования препарата продемонстрировали, что максимальный побочный эффект после инъекции представляет собой повышенную температуру.


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