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Новости 16:19

В Смольном отчитались об "ударной" работе дворников за неделю

фото ЗакС политика В Смольном отчитались об "ударной" работе дворников за неделю

Петербургский комитет по благоустройству через свою пресс-службу рассказал о деталях зимней уборки города на прошедшей неделе, охарактеризовав труд дворников как "ударный".

Только за два дня уик-энда улицы покрыли 4,8 тысячами тонн противогололедных смесей и убрали от почти 100 тысяч кубометров снега и льда. Отмечается, что в выходные погода позволила усилить работу по очищению городских территорий.

Что же касается всей ушедшей недели в целом, то чиновники зафиксировали выпадение дополнительных 10 см осадков, несмотря на отсутствие сильных снегопадов. За неделю специалисты утилизировали свыше 312 тысяч кубометров снега. Каждый день на улицах действовали более 1200 дворников, столько же их работает и в понедельник 24 января. 

Отметим, что в январе жалобы горожан, помимо уборки от снега и льда, массово касались замусоренных дворов. С 1 января за вывоз твердых коммунальных отходов отвечает "Невский экологический оператор".


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