ЗакС пообещал взяться за мусор и снег

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Рабочие группы по двум главным петербургским проблемам января создали в Заксобрании. Одна будет разбираться с уборкой внутриквартальных территорий от снега. Другая - с ходом мусорной реформы. О причинах, которые с начала года не дают нормально вывозить отходы из дворов, депутатам уже рассказали представители Смольного и "Невского экологического оператора".

"Когда это кончится?"

Комитет по природопользованию обещает, что все районы города выйдут на плановый режим работы по вывозу мусора до конца января. Заместитель председателя комитета Иван Казаков 17 января заверил членов парламентской комиссии по экологии, что в большинстве районов ситуация уже стабилизировалось, а срывы графиков если и случаются, то не систематически. По-настоящему проблемными остаются только четыре района: Приморский, Невский, Калининский и Выборгский.

- Причиной срывов стали незнание маршрутов передвижения техники, направление крупногабаритной техники на внутриквартальную территорию, невывоз отходов, начиная с 25 декабря, предыдущими операторами, наличие на площадках контейнеров предыдущих операторов, - перечислил Казаков.

Замдиректора отвечающего за обращение с отходами в Петербурге и Ленинградской области с начала 2022 года АО "Невский экологический оператор" Илья Гудков добавил, что есть сложности с полигонами в Ленобласти. Существующие не могут принять весь объем отходов и из-за этого возникают очереди из мусоровозов.

При этом проблема нехватки техники решается, заверили докладчики. По словам Казакова, количество мусоровозов в ближайшие дни увеличится с 23 до 34 в Приморском районе, с 15 до 23 - в Калининском, с 16 до 22 - в Невском и с 14 до 17 - в Выборгском.

Присутствовавшие депутаты проявляли невероятную активность. Единоросс Андрей Горшечников, например, передал вопрос от своих соседей-избирателей, с которыми иногда случайно встречается у мусорных контейнеров: "Когда это кончится?" Его однопартиец Александр Ходосок поинтересовался у представителя "Невского экологического оператора", существуют ли в городе территории, о которых организация не знает. И сам же ответил - есть целый населенный пункт. Гудкова эта информация удивила. Он пообещал изучить представленную депутатом информацию. Бывшая судья Ольга Герасина из "Новых людей" спросила, будут ли привлекать к ответственности виновных. Зампред комитета по природопользованию ответил, что соглашением с "Невским экологическим оператором" предусмотрены санкции в случае невыполнения оговоренных условий.

- Прорабатываем этот вопрос. Это процедура определенная, мы ее запустили, - добавил чиновник.

Представитель "Невского экологического оператора", в свою очередь, заверил, что готов рассмотреть возможность применения санкций к своим подрядчикам. Примерно в то же самое время, когда звучали эти обещания, о неотвратимости наказаний на собственной пресс-конференции рассуждал вице-губернатор Валерий Пикалев.

"Ответственные лица понесут наказание, можете не сомневаться. Прокуратура соответствующую оценку всем этим событиям даст", - пообещал заместитель главы города.

Рабочие группы и другая активность

ЗакС тем временем в подмогу Смольному создал рабочую группу под руководством депутата Ходоска. Ей предстоит обсудить график и ход реализации реформы обращения с отходами.

- Цель рабочей группы - подготовка совместно выработанных с исполнительным органом власти рекомендаций для изменения действующего законодательства. Чтобы "Невский экологический оператор" со своими подрядчиками мог в полном объеме выполнять поставленные перед ними задачи, - поделился с ЗАКС.Ру Ходосок.

С датой первого заседания в группе еще не определились. По словам Ходоска, затягивать с началом работы никто не хочет, но требуется больше ясности по ситуации с коронавирусом, чтобы понимать, в каком формате собираться: очном или заочном.

Сразу после завершения заседания комиссии по экологии собралась комиссия по городскому хозяйству. В повестке было всего два вопроса. Один из них тоже о создании рабочей группы, но теперь уже по подготовке предложений по совершенствованию уборки внутриквартальных территорий. Заснеженные улицы и дворы - еще одна актуальная для зимы 2021-2022 проблемы, правда, в отличие от гор мусора, традиционная.

На заседании комиссии обошлись без долгих обсуждений. Только объявили, что первое собрание состоится в следующий понедельник, 24 января. Рабочую группу возглавил лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, несколько дней до того обращавший внимание на заснеженность города у себя в Instagram. В разговоре с ЗАКС.Ру он признал, что Петербург - город сложный для уборки.

- Мы хотим задать представителям комитетов те вопросы, которые нам задают жители, и посмотреть, что у них в планах. Для жителей города нету разницы, кто за дороги отвечает, кто за внутриквартальную уборку города. Эту систему нужно сделать более понятной для горожан. Нужно погрузиться в детали. Сложно сейчас сказать, что будет на выходе, но то, что есть такая необходимость, это очевидно, - поделился с ЗАКС.Ру Павлов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский хоть и состоит в комиссии по городскому хозяйству, в рабочую группу входить не стал. Вместо этого от имени своей фракции он намерен внести на рассмотрение ЗакСа инициативу о регулировании правил благоустройства законом.

- Не обязательно входить в рабочую группу, чтобы чем-то заниматься, - заявил Вишневский. - Мне, кстати, непонятно, зачем понадобилось менять перед началом зимы глав комитетов по благоустройству и жилищного, чтобы они одновременно входили в курс дела и должны были справляться с пиковыми нагрузками. Второе, что мне непонятно, абсолютная индифферентность - видимая, по крайней мере - губернатора. У него в городе положение близкое к чрезвычайному, когда тротуары превращены в каток, когда травматологические отделения переполнены. Да он с утра до вечера должен показывать, как он этим озабочен, как этим занимается, как выделяются деньги, дополнительные люди нанимаются. Мы ничего этого не видим.

"Яблочник" считает, что на пленарном заседании ЗакСа должен выступить вице-губернатор по городскому хозяйству Анатолий Повелий, который перед своим назначением заявлял, что Петербург к зиме готов. В годы предыдущих созывов отчет "снежного" вице-губернатора в разгар снежных кризисов был привычным событием для городского парламента.

Сергей Еремеев