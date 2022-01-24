Ответственный за уборку Петербурга вице-губернатор Повелий выступит в ЗакСе

Законодательное собрание Петербурга назначило "час правительства" на среду, 26 января, следует из проекта повестки заседания. На нем выступит вице-губернатор Анатолий Повелий, ответственный за уборку города.

Ранее о необходимости вызвать заместителя губернатора в Мариинский дворец с трибуны заявил представитель "Яблока" Борис Вишневский. Он рассказал ЗАКС.Ру, что фракция сделала это и в письменной форме, направив обращение председателю городского парламента Александру Бельскому.

Ожидается, что выступление Повелия будет посвящено борьбе с выпавшим снегом.