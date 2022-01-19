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Новости 11:05

Вишневский призвал вызвать в ЗакС ответственных за уборку снега чиновников

фото ЗакС политика Вишневский призвал вызвать в ЗакС ответственных за уборку снега чиновников

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 19 января выступил с трибуны с призывом пригласить в городской парламент вице-губернатора Анатолия Повелия, который отвечает за вопрос уборки города от снега.

По словам парламентария, это будет лучший способ продемонстрировать открытость Заксобрания, о которой несколькими минутами ранее говорил спикер Александр Бельский. Председатель ЗакСа сначала прервал выступавшего, а позже обратил внимание, что тот говорит не по теме вопроса. Депутаты в это время обсуждали необходимость муниципалам вывешивать флаги в своих кабинетах.

Отметим, что вопросы уборки города от мусора и снега в повестку первого заседания сессии не вошли. Ранее в ЗакСе создали рабочие группы, которым предстоит обсудить эти проблемы.

Сергей Еремеев


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Вишневский Борис Лазаревич 
Повелий Анатолий Анатольевич 

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