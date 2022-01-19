Бельский призвал депутатов проводить "прямые линии" с народом

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент будет стремиться стать более открытым. Спикер выступил перед депутатами утром 19 января, перед началом весенней сессии.

- Очень важна совместная работа с жителями, вовлечение их во все процессы, которые есть, - отметил Бельский.

Он считает, что депутаты могли бы общаться с избирателями в онлайн-режиме, как президент России. По мнению спикера, для этого подойдет площадка социальной сети "ВКонтакте".

- Есть проблемы со снегом, с мусорной реформой. Все это надо обсуждать. Много вопросов было по QR-кодам, - привел примеры Бельский.

Спикер полагает, что обсуждать с населением можно не только проблемы территорий, но и конкретные законопроекты.

Также председатель ЗакСа заявил о намерении публиковать на сайте городского парламента стенограммы заседаний. Проконтролировать реализацию этого проекта он поручил вице-спикеру Марине Шишкиной.

Сергей Еремеев