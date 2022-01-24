"Новая газета" пожалуется в СК на высказывания Кадырова о правозащитниках и журналистах

Редакция "Новой газеты" выпустила заявление, в котором говорится о неприемлемости последних высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистки Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина: Кадыров приравнял их к террористам, которых следовало бы уничтожить.

"Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД", – говорится в редакционном тексте.

Как пишет агентство "Интерфакс", в ближайшее время представители газеты обратятся с жалобой в Следственный комитет.

Отметим, что новейший скандал с участием Кадырова возник на прошлой неделе после того, как чеченские силовики вывезли с территории Нижегородской области Зарему Мусаеву, приходящуюся женой эмигрировавшему федеральному судье в отставке Сайди Янгулбаеву. Последний, как и правозащитное сообщество, трактует произошедшее как похищение человека. В Кремле пока дистанцируются от конфликтной ситуации.