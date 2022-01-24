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Новости 19:19

В Петербурге закончили реставрировать Медного всадника

фото ЗакС политика В Петербурге закончили реставрировать Медного всадника

Работы по реставрации памятника Петру I, Медного всадника, подошли к концу, вскоре со скульптуры снимут строительные леса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры. К середине февраля монумент должен быть полностью готовый вид. К весне прилегающую пешеходную зону тоже приведут в порядок. 

"После такой серьезной работы на памятнике открывать его не спешат. Внутри "тепляка" поддерживается плюсовая температура", - уточнили в музее.

Ремонт, начавшийся минувшей осенью, был приурочен к 350-летию со дня рождения основателя Петербурга, которое городское правительство намерено отмечать в наступившем году. В ходе починки изваяния специалисты устраняли трещины и потемнения, характерные для бронзы.


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