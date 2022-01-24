В Петербурге за неделю удвоилось число случаев коронавируса среди детей

За прошедшую неделю в Петербурге качественно ухудшились показатели заболеваемости коронавирусом среди детей, о чем сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. Если с 10 по 16 января среди несовершеннолетних насчитали 126 случаев инфицирования, то по итогам последней недели их стало уже 246.

В эфире своей еженедельной радиопрограммы Александр Беглов тоже обратил внимание на это обстоятельство и объявил, что со среды 26 января больница имени Филатова будет принимать только детей с симптомами коронавируса и ОРВИ.

Отметим, что за пять последних дней в пять раз выросло петербургских школьных классов, перешедших из-за респираторных заболеваний на дистанционный режим обучения. Тем временем, в город поступила вакцина "Спутник М" от центра имени Гамалеи, рассчитанная на подростков в возрасте 12-17 лет.