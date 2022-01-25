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Новости 11:25

ГИК решила объявить благодарности трем членам ТИК от "Яблока"

фото ЗакС политика ГИК решила объявить благодарности трем членам ТИК от "Яблока"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 января решила объявить благодарности трем членам территориальных избиркомов от партии "Яблоко". Ранее этих членов ТИК исключили из аналогичного проекта.

Член Горизбиркома Екатерина Астафьева сообщила, что благодарности объявлены Сергею Алимову (ТИК № 33 ), Дмитрию Иевлеву (ТИК № 26) и Александру Петухову (ТИК № 38). Их кандидатуры одобрили на рабочей группе Горизбиркома, где прошла дискуссия по вопросу, рассказала председатель ГИК Наталья Чечина.

На прошлом заседании Горизбиркома 20 января члены комиссии проголосовали против объявления благодарностей ряду членов ТИК от оппозиционных партий. Всего из проекта исключили 8 фамилий. Большинство из них "выполняли деструктивную функцию", заявил тогда зампред Горизбиркома Олег Зацепа.

София Саттарова


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