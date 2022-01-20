Горизбирком решил не объявлять благодарности членам ТИК от оппозиционных партий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 января приняла решение об объявлении благодарностей. Трансляция заседания проходила в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Секретарь ГИК Екатерина Астафьева сообщила, что в комиссию поступили предложения от членов Горизбиркома об объявлении благодарностей представителям территориальных избиркомов. По ее словам, все предложения отражены в проекте, кроме двух — по Татьяне Дмитриевой из ТИК № 12 и Павлу Шапчицу из ТИК № 30. У них уже есть почетные грамоты за выборы в Законодательное собрание или благодарности, пояснила Астафьева.

Член ГИК Юрий Кузьмин предложил альтернативный проект, в котором на 9 человек меньше. За их исключение высказались председатели ТИКов, сообщил Кузьмин.

В частности, он предложил не объявлять благодарность члену терризбиркома № 14 Дмитрию Острякову, которого направила партия "Яблоко". Он якобы на выборах направил усилия на "дезорганизацию" работы ТИК, передал Кузьмин слова председателя территориальной комиссии. Член ГИК добавил, что Остряков якобы злоупотреблял правом и нарушил федеральный закон о выборах. Во время последней кампании Остряков сообщал о не работающих на участках камерах, а также об отказе председателя комиссии сделать его оператором видеонаблюдения.

Также Кузьмин предложил исключить из списка на получение благодарности члена ТИК № 20 Екатерину Белянкину ("Яблоко"). Она якобы не принимала активного участия в работе комиссии и не выполняла указания председателя, сообщил член ГИК. Белянкина является координатором "Наблюдателей Петербурга". На последних выборах она фиксировала различные нарушения, а после вместе с кандидатами записала видеообращение — в нем заявили о непризнании итогов голосования.

По аналогичным причинам Кузьмин предложил не выдавать благодарности члену ТИК № 33 Сергею Алимову ("Яблоко") и ТИК № 26 Дмитрию Иевлеву ("Яблоко").

ТИК № 38 Александру Петухову ("Яблоко") благодарность не стоит вручать из-за его отсутствия на месте, заявил член ГИК.

Вопросы были и к члену ТИК № 11 Марии Молдавской, сообщил Кузьмин. Но, по его мнению, она всегда достаточно активно участвовала в выборах и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Молдавскую предложено оставить, заявил Кузьмин.

Только члену ТИК № 8 Веронике Трубеевой (КПРФ) и члену ТИК № 46 Марии Ветохиной ("Справедливая Россия") предложено отказать из-за их отсутствия на большей части избирательного процесса по состоянию здоровья.

Поддержал Кузьмина заместитель председателя Горизбиркома Олега Зацепа.

- Большая часть тех, кого Юрий Александрович [Кузьмин] предлагает исключить, и я, кстати, предлагаю, можете меня считать соавтором, из числа награждаемых выполняли деструктивную функцию. Давайте будем смотреть правде в глаза, - сказал Зацепа.

Ряд членов комиссии выступили против предложения Кузьмина. В частности, член Горизбиркома от КПРФ Андрей Беляков попросил отложить вопрос на следующее заседание. По его словам, сейчас заслушана только сторона председателей ТИК, а самих членов комиссии не опрашивали. Эту мысль большинство из состава Горизбиркома не поддержало — они проголосовали за документ Кузьмина. Глава ГИК Наталья Чечина предложила опросить исключенных кандидатов и при желании объявить им благодарности на следующем заседании.

София Саттарова