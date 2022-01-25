Совет МО "Южно-Приморский" попросит Госдуму отклонить законопроект о реформе МСУ

На заседании совета МО "Южно-Приморский" 25 января депутаты приняли решение направить в Государственную думу обращение с требованием отклонить законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о реформе местного самоуправления. Трансляция заседания опубликована на странице муниципального образования "ВКонтакте".

"Законопроект ведет к доминированию исполнительной власти над органами местного самоуправления. Это полностью противоречит духу и принципам местного самоуправления. Более того, в законе говорится о том, что субъекты Российской Федерации могут принять решение об отсутствии необходимости наличия местных администраций", - выступал депутат Валерий Веремейчик перед коллегами.

Идею обращения поддержали пятеро из восьми мундепов. Против проголосовали избранники от "Единой России": Ирина Гончарова, Геннадий Исаев и Евгения Семенова. Как рассказал ЗАКС.Ру депутат Веремейчик, текст обращения будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее, депутаты МО "Южно-Приморский" направили в Совет муниципальных образований Петербурга отзыв на проект закона, в котором указали о необходимости его доработки.

Напомним, 25 января депутаты Государственной думы приняли законопроект Клишаса-Крашенинникова в первом чтении. Он предусматривает упразднение поселковых муниципальных образований, существующих вне городов федерального значения, а также дает главе субъекта федерации новые полномочия. В частности, губернатор сможет отстранять от должности глав муниципалитетов и местных администраций, если в их работе выявят недостатки, которые не будут устранены в течение месяца, а также при избрании главы МО предлагать своих кандидатов не из числа избранных депутатов.

Константин Леньков