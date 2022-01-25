"Фонтанка": Новые противоэпидемические ограничения в Петербурге могут ввести до февраля

Новые коррективы в антиковидное постановление петербургского правительства №121, которые анонсировал накануне губернатор Александр Беглов, могут утвердить до конца января. Об этом пишет портал "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в чиновничьей среде.

Как говорят собеседники издания, сотрудники Смольного подготовили три пакета новых ограничений, различающиеся степенью строгости. Их в ближайшие дни рассмотрит региональное управление Роспотребнадзора. Наиболее вероятным собеседникам издания, знакомым с настроениями в коридорах петербургской власти, представляется полный перевод школ на дистанционный режим обучения.

Самый суровый вариант изменений в постановление предполагает перевод в онлайн-формат всех деловых и культурных мероприятий, планировавшихся в городе. Не исключен и запрет на посещение спортивных состязаний, то есть проведение их при пустых трибунах.