Беглов рассказал о готовящемся ужесточении антиковидных ограничений

Петербургский губернатор Александр Беглов, анализируя резкий рост заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе, заявил о переходе города на "мобилизационный режим".

"Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях", – произнес он в авторской программе на "Радио России – Петербург".

Нагрузка на поликлиники стала, по его оценке, "небывалой", и в некоторых поликлиниках уже успели заразиться инфекцией до трети участковых врачей. По подсчетам Беглова, речь идет уже о пятой волне коронавируса. При всей серьезности ситуации он поспешил успокоить горожан, пообещав, что временная приостановка диспансеризации — мера "вынужденная, экстренная и непродолжительная". Губернатор рассчитывает, что в прежнем объеме оказание плановой помощи возобновят через 4-5 недель. По словам Беглова, его подчиненные из городского правительства продолжают готовить коррективы в постановление № 121 с более строгими ограничениями.

Мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады, пройдут в "максимально безопасном режиме", а концерт в БКЗ "Октябрьский" будет проходить онлайн.